Brüssel (AFP) Die EU-Kommission setzt sich für eine bessere Nutzung von Meeresenergie in Europa ein. "Meeresenergie hat ein beträchtliches Potenzial für die Erhöhung der Energieversorgungssicherheit", sagte EU-Energiekommissar Günther Oettinger am Montag in Brüssel. Ein Aktionsplan der EU-Kommission soll dabei helfen, dem sich noch entwickelnden Sektor der erneuerbare Meeresenergie zur "industriellen Reife" zu verhelfen.

