Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die ukrainische Regierung aufgefordert, ein umstrittenes Gesetzespaket zur Beschneidung des Demonstrationsrechts wieder zurückzunehmen. Diese Gesetze würden Grundrechte der ukrainischen Bürger wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen "bedeutend einschränken", kritisierten die EU-Außenminister am Montag in Brüssel in einer gemeinsamen Erklärung. Sie forderten von der Führung in Kiew, "dass diese Neuerungen rückgängig gemacht und die Gesetzgebung mit ihren europäischen und internationalen Verpflichtungen in Einklang gebracht werden".

