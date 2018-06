New York (AFP) Die Friedenskonferenz für Syrien steht auf der Kippe: Die syrische Opposition forderte die internationale Gemeinschaft am Montag ultimativ auf, den Iran von der Konferenz auszuschließen, die am Mittwoch in Montreux beginnen soll. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Washington wolle eine Rücknahme der Einladung an Teheran erreichen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von "intensiven" Beratungen und kündigte weitere Erklärungen im Laufe des Tages an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.