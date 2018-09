Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht auch nach der Geheimdienst-Rede von US-Präsident Barack Obama offene Fragen in der Spähaffäre. "Auf Fragen, die uns als Bundesregierung im Interesse der deutschen Bürger oder der Menschen hier in Deutschland wichtig sind, hat diese Rede noch keine Antwort gegeben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung werde "sehr genau beobachten, zu welchen praktischen Folgen" die Ankündigungen Obamas führen würden.

