Wiesbaden (AFP) Beschäftigte, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, haben im vergangenen Jahr mehr Geld im Portemonnaie gehabt. Die tariflichen Monatsverdienste legten im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent zu, die Inflationsrate stieg 2013 nur um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Tariflohnanstieg lag also über der Inflationsrate.

