Berlin (AFP) Das weltweit am meisten verbreitete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) nicht giftiger als bisher angenommen. Die Auswertung von mehr als tausend neuen Studien habe "keine Hinweise auf eine krebserzeugende, reproduktionsschädigende oder fruchtschädigende Wirkung durch Glyphosat" ergeben, teilte das Institut am Montag anlässlich eines Symposiums in Berlin mit.

