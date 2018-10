Hamburg (AFP) Rechtzeitig zu seinem 60. Sendejubiläum erhält das "Wort zum Sonntag" der ARD eine "Schönheitskur". Ab dem 25. Januar wird die nach den "Tagesthemen" am Samstag ausgestrahlte Verkündigungssendung ein zum jeweiligen Thema passendes Hintergrundbild erhalten, wie die ARD am Montag in Hamburg mitteilte. Das "Wort zum Sonntag" bekommt zudem einen neuen Vorspann und neue Musikelemente. Auch das Logo wird aktualisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.