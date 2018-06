Berlin (AFP) Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Kürzung der Förderung von Ökostrom stoßen laut einem Pressebericht auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte in ihrer Montagsausgabe aus einem Positionspapier von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD), wonach die Pläne für einen Drosslung des Ausbaus der Windkraft an Land "volkswirtschaftlich unsinnig" seien. Die Pläne machten die "Energiewende unnötig teuer" und schafften "erhebliche Unsicherheiten", schreibt Albig demnach.

