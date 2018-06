Kiel (dpa) - Die Ökostrom-Pläne von Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel stoßen auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Schleswig-Holsteins SPD-Ministerpräsident Torsten Albig kritisiere den Vorstoß für einen gedrosselten Ausbau der Windkraft an Land als "volkswirtschaftlich unsinnig", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Gabriel hat Eckpunkte für eine Reform des Erneuerbare-Energien- Gesetzes an die übrigen Ressorts verschickt. Vorgesehen ist unter anderem, die Förderung für windintensive Standorte zu senken.

