Wien/Brüssel (dpa) - Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die erforderlichen Schritte für eine Lockerung der Sanktionen umgesetzt.

Teheran habe wie vertraglich vereinbart unter anderem die Uran-Anreicherung auf über fünf Prozent eingestellt, verlautete am Montag.

Die IAEA-Inspekteure hätten auch bestätigt, dass der Iran keine neuen Zentrifugen installiert und keine weiteren Arbeiten am Schwerwasserreaktor in Arak sowie an der Urananreicherungsanlage in Natans vorgenommen habe. Bestände von hoch angereichertem Uran seien stufenweise in Brennstäbe umgewandelt oder verdünnt worden.

Die aktuellen IAEA-Inspektionen sind Teil einer Übergangsvereinbarung, die die fünf UN-Vetomächte und Deutschland am 24. November in Genf mit dem Iran getroffen hatten.

Der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde traf am Montagmorgen in Brüssel ein. Dort sind die EU-Außenminister zu Beratungen über eine Lockerung der EU-Sanktionen gegen den Iran zusammengekommen.

Für den Fall eines positiven IAEA-Berichts "werden wir unsere Schlüsse daraus zu ziehen haben", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Eine Entscheidung wird am Nachmittag erwartet.

