London (SID) - Teammanager José Mourinho vom englischen Fußball-Erstligisten FC Chelsea ist am Montag am Ellenbogen operiert worden. Dies gaben die Blues bekannt. Der kleinere arthroskopische Eingriff sei nötig geworden, da der Portugiese seit längerem unter Problemen im Gelenk gelitten habe. Bereits am Dienstag soll der 50-Jährige wieder die Arbeit aufnehmen.

Mourinho hatte am Sonntag noch mit Chelsea 3:1 gegen Manchester United gewonnen und am Abend in London eine Auszeichnung des britischen Journalisten-Verbandes entgegengenommen.