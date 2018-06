Bremen (SID) - Raphael Wolf (25) steht auch in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga im Tor von Werder Bremen. Diese Entscheidung gab Trainer Robin Dutt (48) am Montag nach Einzelgesprächen mit Wolf und seinem Konkurrenten Sebastian Mielitz (24) bekannt.

"Es war ein ganz enges Rennen, bei dem wir nun mit bestem Gewissen eine Entscheidung getroffen haben. Raphael hat seine Sache in den vier Spielen vor der Winterpause gut gemacht, diesen Eindruck konnte er in der Vorbereitung bestätigen", sagte Dutt zur Begründung, "deshalb haben wir entschieden, ihm auch weiterhin das Vertrauen auszusprechen." Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) trifft Werder zum Beginn der Rückrunde auf den Tabellenletzten Eintracht Braunschweig.

Mielitz hatte in den ersten 13 Bundesliga-Spielen sowie in der ersten Runde des DFB-Pokals das Werder-Tor gehütet, aber mit insgesamt 26 Gegentreffern nicht vollends überzeugen können. Wolf kassierte in seinen vier Partien sogar 14 Gegentore - alleine sieben beim Debakel gegen den FC Bayern.