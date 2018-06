Berlin (dpa) - Deutschlands Top-Torjäger Miroslav Klose sieht für sich persönlich bei der WM in Brasilien keine Sonderrolle im DFB-Team.

"Ich will nicht der große Hoffnungsträger sein. Der Erfolg liegt nicht nur an mir", erklärte der 35 Jahre alte Stürmer in einem Interview mit Sport1.

Der 130-malige Nationalspieler, zusammen mit Gerd Müller (beide 68 Länderspieltreffer) bester deutscher Auswahl-Torschütze, steht vor seiner vierten WM-Teilnahme. "Ich lasse mich von niemandem unter Druck setzen. Ich gehe aber davon aus, dass ich wieder meine Leistung bringen werde", bemerkte Klose, der nach längerer Verletzungspause "wieder fit" ist.