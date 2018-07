München (SID) - Markus Rejek wird neuer Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten 1860 München. Wie die Löwen am Montag mitteilten, übernimmt der 45-Jährige, der zuletzt Marketingleiter bei Borussia Dortmund gewesen war, zum 1. Februar den Posten. Nach monatelangen Querelen mit Investor Hasan Ismaik war der vorherige Geschäftsführer Robert Schäfer Ende September 2013 zurückgetreten.

"Gemeinsam mit Hasan Ismaik haben wir einen richtig guten Typ für 1860. Das Gremium hat unserem Kandidaten einstimmig zugestimmt", sagte Löwen-Präsident Gerhard Mayrhofer: "Er bringt die Expertise mit, die wir uns gewünscht haben. Seine Erfahrungen, die er beim Traditionsverein Borussia Dortmund gesammelt hat, sind ein absoluter Mehrwert für uns."

Rejek, der am Dienstagabend zum Team ins Trainingslager im türkischen Belek reist, freut sich auf die Herausforderung: "Der Klub zählt zu den ältesten und traditionsreichsten in Deutschland, hat eine bodenständige und familiäre Identität mit leidenschaftlichen Anhängern, die ihre Liebe zum Verein nicht allein an Meisterschaften und Pokalen messen", sagte das Gründungsmitglied des Vermarkters Sportfive: "Den Weg aus der Krise habe ich beim BVB schon einmal miterlebt. Ich durfte viele sehr gute Erfahrungen sammeln, die ich bei Sechzig gerne einbringen möchte."