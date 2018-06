Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wird den nigerianischen Mittelfeldspieler Eke Uzoma verpflichten. Wie der SVS am Montag bekannt gab, unterschreibt der 24-Jährige nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis Saisonende. Der zuletzt vereinslose Uzoma ist am Montag bereits mit ins Trainingslager in die Türkei geflogen.

Uzoma hatte in der Saison 2009/10 vier Bundesliga-Spiele für den SC Freiburg bestritten, zudem kam er auf 68 Zweitliga-Einsätze (zwei Tore) für Freiburg, 1860 München und Arminia Bielefeld. Anfang Januar hatte er seinen Vertrag beim ungarischen Erstligisten Pécsi MFC aufgelöst.