München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stimmt sich mit einem Marketingtag auf die Weltmeisterschaft in Brasilien ein. Nach DFB-Angaben sind 25 Akteure der Einladung von Joachim Löw nach München gefolgt. Nur der Dortmunder Ilkay Gündogan musste wegen einer Erkrankung absagen. Bundestrainer Löw möchte das Treffen auch zu zahlreichen Einzelgesprächen nutzen. In einer Mannschaftssitzung um die Mittagszeit soll das von Kapitän Philipp Lahm angeführte Team mit den WM-Planungen und dem Quartier in Brasilien vertraut gemacht werden.

