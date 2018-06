Bagdad (AFP) Bei fünf Bombenanschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montag mindestens 16 Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen wurden nach Angaben von Sicherheitskräften und Medizinern verletzt. Zwei Explosionen erschütterten den überwiegend sunnitischen Stadtteil Dura, dabei gab es sechs Todesopfer. Die übrigen Anschläge wurden in den überwiegend von Schiiten bewohnten Bezirken Dschadida, Hurrija und Bajaa verübt.

