Wien (AFP) Der Iran hat am Montag vor den Augen internationaler Atom-Inspektoren die Anreicherung von Uran auf 20 Prozent ausgesetzt. Das bestätigte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien laut Diplomaten. Der Generaldirektor der iranischen Atomenergieorganisation, Mohammed Amiri, bestätigte der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur ebenfalls, dass die Anreicherung an den Standorten Natans und Fordo gestoppt worden sei - wie es das im November geschlossene Atomabkommen vorschreibe.

