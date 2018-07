Rom (AFP) Der italienische Star-Dirigent Claudio Abbado ist am Montag im Alter von 80 Jahren in Bologna gestorben. Das habe sie von einem der Leibärzte Abbados erfahren, sagte die Präsidentin des Abbado-Fanclubs, Attilia Giuliani, der Nachrichtenagentur AFP. Abbado gehörte zu den berühmtesten Dirigenten weltweit und leitete unter anderem auch die Berliner Philharmoniker. In letzter Zeit hatte sich Abbados Gesundheitszustand verschlechtert.

