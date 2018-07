Bogotá (AFP) Bei Kämpfen zwischen den kolumbianischen Streitkräften und der FARC-Guerilla sind offiziellen Angaben zufolge am Wochenende mindestens neun Rebellenkämpfer getötet worden. Die Armee habe in der ländlichen Region Tame in der Provinz Arauca nahe der Grenze zu Venezuela mit Unterstützung der Luftwaffe eine Offensive gegen die Aufständischen gestartet, sagte ein Armeesprecher am Sonntag. Dabei sei ein Militärhubschrauber durch Schüsse getroffen worden, jedoch nicht abgestürzt.

