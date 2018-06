New York/Teheran/Istanbul (dpa) - Eine späte Einladung des Irans stellt die internationale Friedenskonferenz für Syrien infrage. Die syrische Opposition will nicht akzeptieren, dass die Vereinten Nationen kurzfristig noch Vertreter des Irans zu dem Treffen am Mittwoch in der Schweiz eingeladen haben.

Auch in Washington herrschte nach einem Bericht der "New York Times" die Erwartung, dass der Iran wieder ausgeladen werde. Die Führung in Teheran ist einer der letzten engen Verbündeten des Regimes des syrischen Präsidenten. Baschar al-Assad goss mit Äußerungen, erneut zur Wahl antreten zu wollen, noch zusätzlich Öl ins Feuer.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon geriet in New York in die Defensive, nachdem er aufgefordert worden war, seine am Sonntag ausgesprochene Einladung wieder rückgängig zu machen. Die syrische Opposition stellte sogar ein Ultimatum. "Der Generalsekretär bedenkt derzeit mit Nachdruck seine Optionen", sagte ein UN-Sprecher. Ban hatte zuvor alle Beteiligten dazu aufgerufen, an das Wohl des syrischen Volkes zu denken.

Washington kritisierte, dass der Iran die Genfer Vereinbarungen zu Syrien "nicht öffentlich und voll unterstützt" habe. Entsprechend zitierte die "New York Times" am Montag einen Vertreter des US-Außenministeriums. Ein anderer hochrangiger Ministeriumsbeamter antwortete der Zeitung zufolge auf die Frage, ob die USA weiter von einer Syrien-Konferenz in dieser Woche ausgingen, die Situation sei "fließend".

Grundlage der Friedensgespräche, die in Montreux beginnen und dann in Genf fortgesetzt werden sollen, ist das sogenannte Genf-1-Dokument vom Juni 2012. Es sieht einen Waffenstillstand, die Freilassung von politischen Häftlingen und die Bildung einer Übergangsregierung unter Beteiligung der Opposition vor.

Vertreter der Nationalen Syrischen Allianz erklärten am Montag, der Iran dürfe wegen seiner Unterstützung für die Truppen von Präsident Baschar al-Assad bei den ab Mittwoch geplanten Verhandlungen nicht mit am Tisch sitzen. Eine Teilnahme Teherans sei für die Opposition eine "Rote Linie", sagte der Generalsekretär der Allianz, Badr Dschamus.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) forderte den Iran auf, bei der bevorstehenden Konferenz das Ziel einer Übergangsregierung und einer Absetzung von Präsident Assad anzuerkennen. "Ich hoffe nicht, dass die Turbulenzen, die heute aufgetreten sind, das Ganze in Frage stellen", sagte er am Montag in Brüssel nach einem Treffen der EU-Außenminister.

Die Beteiligung des Irans an den Verhandlungen ist seit Wochen ein Streitpunkt zwischen den Unterstützern des Assad-Regimes und seinen Gegnern. Denn Teheran ist neben Russland und der libanesischen Hisbollah-Bewegung der wichtigste Verbündete Assads. Irans Erzrivale Saudi-Arabien unterstützt dagegen die syrischen Regimegegner mit Geld und Waffen.

Am Sonntagabend hatte UN-Generalsekretär Ban überraschend mitgeteilt, er habe den Iran zum Auftakt der Friedensgespräche eingeladen. Ban betonte, Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif habe ihm versichert, Teheran werde die Bildung einer mit allen Machtbefugnissen ausgestatteten Übergangsregierung akzeptieren, falls sich die Bürgerkriegsparteien darauf verständigen sollten.

Den Oppositionellen, die am Montag in Istanbul noch über die Zusammensetzung ihrer Verhandlungsdelegation berieten, war das aber nicht genug. Sie forderten ein öffentliches Bekenntnis der iranischen Regierung zu einem Wandel in Syrien. Auch das US-Außenministerium sprach sich gegen eine Teilnahme der Iraner aus, falls diese ihre bisherige Haltung nicht ändern sollten.

Der Iran nahm Bans Einladung an. "Wir werden teilnehmen und hoffen, das die Konferenz zu einer internen und friedlichen Lösung der Syrien-Krise führen wird", sagte die Außenamtssprecherin Marsieh Afcham laut Agentur Isna. Teheran werde jedoch weiterhin keine Vorbedingungen für eine Teilnahme an der Konferenz akzeptieren.

"Die EU fordert alle Seiten auf, sich konstruktiv an aufrichtigen Verhandlungen zu beteiligen", hieß es in der beim EU-Außenministertreffen in Brüssel verbreiteten Erklärung.

In einem Interview der französischen Nachrichtenagentur AFP bezeichnete Assad die Beteiligung von Exil-Oppositionellen an der nächsten Regierung als unsinnig. "Sie kommen für eine halbe Stunde an die Grenze für eine Fotogelegenheit und flüchten dann, wie sollen sie also Regierungsmitglieder werden?" Er ließ durchblicken, dass er sich vorstellen könne, bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder anzutreten."Wenn es gewünscht wird, werde ich nicht eine Sekunde zögern, es zu tun. (...) Die Chancen sind groß, dass ich kandidiere."

