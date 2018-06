Brüssel (dpa) - Zeichen der Entspannung: Die Europäische Union und die USA haben Sanktionen gegen den Iran gelockert. Die Außenminister der EU beschlossen zum Beispiel, dass iranisches Rohöl wieder mit EU-Schiffen transportiert werden darf, etwa nach China. Ölimporte in die EU bleiben weiter verboten. Experten hatten bestätigt, dass der Iran seinen Teil eines in Genf geschlossenen Abkommens einhält und Teile seines Atomprogramms einstellt. In den USA wurde die Entwicklung als großer Schritt vorwärts kommentiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.