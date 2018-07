Teheran (dpa) – Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat seine Inspektionen in drei iranischen Atomanlagen begonnen. Laut Behrus Kamalwandi, dem Sprecher der iranischen Atomorganisation, sei das Team bereits in den Urananreicherungsanlagen Natans und Fordo sowie in Arak, wo das Land an einem Schwerwasserreaktor arbeitet. Die Inspektionen sind Teil der Übergangsvereinbarung vom 24. November in Genf zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten sowie Deutschland. Die IAEA-Inspekteure müssen bestätigen, dass der Iran laut Genfer Abkommen die Urananreicherung auf 20 Prozent eingestellt hat

