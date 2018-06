Seoul (AFP) In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist am Sonntag ein Südkoreaner von mehreren bewaffneten Männern entführt worden. Der Mann, der seit 2012 in Tripolis als Leiter der koreanischen Organisation zur Förderung von Handel und Investitionen KOTRA tätig war, sei auf dem Rückweg von der Arbeit aus seinem Auto gezerrt worden, sagte ein Vertreter des Außenministeriums in Seoul der Nachrichtenagentur AFP. Seinen irakischen Fahrer hätten die vier Angreifer dagegen nicht mitgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.