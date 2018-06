Berlin (dpa) - Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn will nach einem Bericht von "Bild.de" ein Jahr vor Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens den Termin bekanntgeben.

Dies gehe aus einem internen Brief hervor, den Mehdorn am Freitag an Mitarbeiter verschickt habe. Ein Flughafen-Sprecher sagte am Sonntagabend dazu lediglich, dass es diesen Mitarbeiterbrief gebe. Details nannte er nicht. Mehrmals war die Eröffnung des Flughafens verschoben worden, einen konkreten Termin nennt bislang keiner der Verantwortlichen.

"Zwölf Monate vor der Inbetriebnahme werden wir einen Eröffnungstermin festlegen", schreibt Mehdorn laut "Bild.de". "So können sich alle Kollegen und Partner auf den internen und externen Schnittstellen auf den neuen Flughafen einrichten und die Airlines beispielsweise ihre Flugpläne anpassen."

Flughafenchef Mehdorn strebt eine Eröffnung des Airports 2015 an. Am 1. Juli 2014 will er am Nordpier einen Probebetrieb mit bis zu sechs Flügen am Tag der Gesellschaft Germania aufnehmen.