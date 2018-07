Rom (dpa) - Claudio Abbado, einer der großen Dirigenten Europas, ist tot. Der Italiener, langjähriger Chef der Berliner Philharmoniker, starb nach langer Krankheit in Bologna im Alter von 80 Jahren. Er sei am Morgen "unbeschwert" und im Kreis seiner Familie gestorben, ließen die Familienangehörigen über das Sekretariat des Künstlers mitteilen. Als Künstlerischen Leiter der Berliner Philharmoniker wählte das Orchester Abbado 1989 zum Nachfolger Herbert von Karajans. 2002 beendete er seine Zeit in Berlin und ging nach Italien zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.