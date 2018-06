Köln (dpa) - Fünf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat die Staatsanwaltschaft erstmals einzelne Personen beschuldigt. Vorher richteten sich die Ermittlungen gegen Unbekannt. Die Staatsanwaltschaft nahm 89 Personen ins Visier, die in irgendeiner Weise am U-Bahn-Bau unter dem Archivgebäude beteiligt waren. Dabei geht es um Verantwortliche bei den Kölner Verkehrs-Betrieben, bei den Baufirmen, ihren Fachplanern und Subunternehmern. Das Archiv war am 3. März 2009 eingestürzt. Zwei Anwohner starben. Dass der Einsturz durch den U-Bahn-Bau ausgelöst wurde, gilt als sicher.

