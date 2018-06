Erding (dpa) - Für den neuen DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann ist der Formanstieg der deutschen Wintersportler knapp drei Wochen vor den Olympischen Spielen von Sotschi keine Überraschung.

"Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich weiß, dass sich unsere Athleten punktgenau auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten können", sagte der 53-Jährige beim Einkleidungstermin im bayrischen Erding dem TV-Sender Sky Sport News. "Die nicht so guten Ergebnisse zum Saisonbeginn haben mir sogar Mut gemacht, so paradox das klingt", fügte Hörmann hinzu, da die Formkurve punktgenau auf die Winterspiele in Sotschi ausgerichtet sein soll.

Hörmann bestätigte den sogenannten Zielkorridor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). "Wir wollen eine ähnliche Medaillenbilanz wie in Vancouver und Turin", bekräftigte der DOSB-Präsident: "30 Medaillen sind ein realistisches, wenn auch sehr ambitioniertes und ein ehrgeiziges Ziel."

Am abgelaufenen Wochenende hatten vor allem die zuletzt oft gescholtenen Biathleten, die erfolgsverwöhnten Rodler und auch Ski-Ass Felix Neureuther aufgetrumpft.