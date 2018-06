Islamabad (AFP) Bei einem Anschlag nahe dem Hauptquartier der pakistanischen Armee in der Garnisonsstadt Rawalpindi sind am Montag mindestens vier Menschen getötet worden. Zudem hab es zwölf Verletzte gegeben, teilten Vertreter von Polizei und Rettungskräften mit. Demnach wurde der Angriff womöglich von einem Selbstmordattentäter verübt. Ein Anwohner in der Gegend sagte, durch die Explosion seien die Scheiben der umliegenden Gebäude zerborsten.

