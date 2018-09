Guadalajara (SID) - Max Niederlag hat den deutschen Bahnradfahrern am Schlusstag des Weltcups in Guadalajara /Mexiko die vierte Medaille beschert. Im Sprint sicherte sich der 20 Jahre alte Chemnitzer Silber hinter dem Niederländer Hugo Haak. Niederlag war bereits am Samstag auf den zweiten Rang im Teamsprint gefahren, zudem hatte Olympiasiegerin Miriam Welte (Kaiserslautern) Silber im 500-Meter-Zeitfahren gewonnen, der Vierer der Männer holte Bronze.

Im Madison belegten am Sonntag die WM-Dritten Henning Bommel und Theo Reinhardt aus Berlin den siebten Platz. In der Gesamtwertung kam Titelverteidiger Deutschland nach den dem dritten und letzten Weltcup der Saison mit 4720,6 Punkten auf den vierten Platz. Der Sieg ging an Großbritannien (6196,5).

Die besten deutschen Sprinter hatten auf einen Start in Mexiko verzichtet und sich stattdessen in einem Trainingslager in Südafrika auf die Weltmeisterschaften (26. Februar bis 2. März) in Cali/Kolumbien vorbereitet.