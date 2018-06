Juba (AFP) Nach tagelangen Kämpfen hat die südsudanesische Armee nach eigenen Angaben am Montag die strategisch wichtige Stadt Malakal von den Rebellen zurückerobert. Armeesprecher Philip Aguer sagte, die Hauptstadt des ölreichen Bundesstaats Upper Nile im Norden des Landes sei endgültig in der Hand der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA). Die Rebellen seien "in die Flucht geschlagen" worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.