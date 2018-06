Melbourne (SID) - Maria Scharapowa ist bei den Australian Open in Melbourne im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistendritte aus Russland unterlag Dominika Cibulkova (Slowakei/Nr. 20) nach 2:12 Stunden 6:3, 4:6, 1:6. Bereits am Sonntag war in Serena Williams (USA/Nr. 1) eine der Top-Favoritinnen in der Runde der besten 16 gescheitert.

Keine Blöße gab sich dagegen Titelverteidigerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland/Nr. 2). Die 24-Jährige bezwang Sloane Stephens (USA/Nr. 13) 6:3, 6:2 und machte einen weiteren Schritt auf dem Weg zu ihrem dritten Australian-Open-Titel in Serie. Am Mittwoch bekommt es Asarenka mit Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 5) zu tun, die gegen Garbine Muguruza (Spanien) 6:1, 6:3 gewann.

Nach dem Aus der Superstars Williams und Scharapowa glaubt Asarenka allerdings nicht daran, dass der Weg zum Titel nun leichter wird: "Man muss wachsam bleiben. Die letzten Tage haben doch bewiesen, dass jeder jeden schlagen kann."

Scharapowa zahlte ihren Tribut für die Hitzeschlachten der ersten Turnierwoche. Insgesamt hatte die Melbourne-Siegerin von 2008 vor dem Achtelfinale 6:58 Stunden auf dem Platz gestanden, fast doppelt so lange wie Cibulkova (3:33 Stunden). Alleine die Zweitrundenpartie gegen die Italiener Karin Knapp dauerte dreieinhalb Stunden - es war das bislang längste Match in Scharapowas Karriere.

Nach dem zweiten Satz gegen Cibulkova musste sich Scharapowa an der Hüfte behandeln lassen. "Wenn du so viel Tennis spielst, kommen diese Schmerzen bei bestimmten Bewegungen einfach", sagte die 26-Jährige: "Ich habe hier in allen Matches nicht mein bestes Tennis gespielt, aber in den letzten zwei Partien immer einen Weg gefunden. Das habe ich heute auch versucht, aber sie hat extrem gut gespielt."

Die 24 Jahre alte Cibulkova steht erstmals in ihrer Laufbahn im Viertelfinale der Australian Open. Dort trifft sie am Mittwoch auf Simona Halep (Rumänien/Nr. 11), die sich gegen die ehemalige Weltranglistenerste Jelena Jankovic (Serbien/Nr. 8) 6:4, 2:6, 6:0 durchsetzte. Die 22-jährige Halep, WTA-Aufsteigerin des vergangenen Jahres, steht erstmals in ihrer Karriere bei einem der vier Grand-Slam-Turniere unter den besten acht Spielerinnen.

Cibulkova war noch Minuten nach ihrem Sieg überwältigt. "Ich bin so glücklich, endlich, endlich habe ich es geschafft", sagte sie. Eine Verletzung habe sie bei Scharapowa nicht bemerkt. "Ich habe während der Ballwechsel nichts gesehen, sie ist viel gelaufen", sagte Cibulkova: "Natürlich wurde sie behandelt, aber sie hat ständig versucht, mit irgendwelchen Dingen meinen Rhythmus zu stören."