Kiew (AFP) Die Flammen brennender Busse erhellen den Nachthimmel über Kiew, Demonstranten schleudern Pflastersteine auf Polizisten, in der Luft hängen beißende Tränengasschwaden: Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew gleicht am Sonntagabend und bis in die Nacht einem Schlachtfeld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.