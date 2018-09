Assuan (dpa) - Bei einem Zusammenstoß eines Kleinbusse mit einem Lastwagen sind in Oberägypten in der Nacht mindestens 19 Menschen getötet worden. Bei dem Unfall nahe der Kleinstadt Idfu, 730 Kilometer südlich von Kairo, kamen auch fünf Kinder ums Leben, berichtete das Nachrichten-Portal "Al-Ahram" unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in der ägyptischen Hauptstadt. Über die Ursache der Kollision wurde nichts bekannt. Massenunfälle sind in Ägypten keine Seltenheit. Grund sind zum Beispiel schlechte Straßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.