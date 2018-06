Paris (AFP) Das US-Starlet Kim Kardashian und der Rapper Kanye West haben Gerüchte dementiert, sie planten eine prunkvolle Hochzeit im Schloss von Versailles. Das Paar habe den Palast am Sonntag nach der offiziellen Schließung in einer privaten Führung besucht, berichtete die Verwaltung von Schloss Versailles bei Paris am Montag. Dabei übergaben die beiden der Schlossverwaltung ein Schreiben für Journalisten, wonach sie "keinerlei Pläne für eine große Hochzeitsfeier in den Räumen von Schloss Versailles" hegen.

