Paris (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zu Gesprächen mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian zusammenkommen. Hintergrund sind mögliche neue Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afrika. Bei dem Treffen in Paris soll es unter anderem um deutsche Unterstützung für die französischen Einsätze in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali geben. In Zentralafrika versucht Frankreich, die Kämpfe zwischen muslimischen Seleka-Kämpfern und christlichen Bürgerwehren zu beenden. In Mali unterstützt das Land Regierungstruppen im Kampf gegen islamistische Aufständische.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.