Hanoi (AFP) Ein vietnamesisches Gericht hat am Montag 30 Drogenschmuggler zu Tode verurteilt. 59 weitere erhielten nach Angaben des Richters Ngo Duc Strafen zwischen sechs Monate Haft auf Bewährung und lebenslänglich. Der Prozess in der nordvietnamesischen Provinz Quang Ninh war demnach das bisher größte Drogenverfahren in der Geschichte des kommunistischen Landes.

