Berlin (dpa) - Fußgänger im Schneckentempo, rutschende Radfahrer und schlitternde Autos: Blitzeis hat zu Wochenbeginn in Teilen Deutschlands binnen kurzer Zeit zu Hunderten Unfällen geführt.

Vor allem Berlin und Brandenburg waren am Montag betroffen - in der Hauptstadt wurde beim Rettungsdienst der Feuerwehr sogar der Ausnahmezustand ausgerufen. Es habe so viele Notrufe an einem Tag wie seit Jahren nicht mehr gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Allein bis 13.00 Uhr wurde demnach 1200 Notfälle gemeldet und damit doppelt so viele wie an einem gewöhnlichen Tag. Gestürzte Menschen wurden nach Angaben des Unfallkrankenhauses Berlin sogar mit Löschzügen gebracht, weil es nicht mehr genügend Rettungswagen gegeben habe. "Es gab Hüftbrüche und ausgekugelte Hüften. So etwas tut höllisch weh", sagte Sprecherin Angela Kijewski.

Bei der Berliner Polizei wurden deutlich mehr Unfälle als gewöhnlich gemeldet - bis zum Nachmittag waren es um die 950, die zumeist glimpflich abliefen. In Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen riefen die Fahrer Passagiere auf, beim Aussteigen vorsichtig zu sein.

Ähnliches Bild in Teilen Brandenburgs, vor allem der Osten war von spiegelglatten Straßen wegen überfrierenden Regens betroffen. Die Polizei zählte bis mittags in Ostbrandenburg mehr als 140 Unfälle, die auf die Witterung zurückzuführen waren. Dabei seien acht Menschen verletzt worden. Drei von ihnen kamen demnach in Krankenhäuser.

Auch am Autobahndreieck Waltersdorf bei Berlin kam es am Vormittag zu zahlreichen Verkehrsunfällen. In Frankfurt (Oder) hatten Straßenbahnen nach Angaben der Stadtverkehrsgesellschaft zeitweise keinen Strom, weil die sogenannten Stromabnehmer auf den Fahrzeugdächern eingefroren waren.

In Sachsen-Anhalt gerieten auf bergigen Strecken Lastwagen ins Schlingern.

Nachdem der Winter in der ersten Hälfte viel zu mild gewesen war, bringt er nun - zumindest vorübergehend - Kälte und vielleicht auch Schnee. "Im Nordosten geht es schon los", sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag. Bis Mittwoch werde die Kälte wohl allmählich auch den Süden Deutschlands erreichen. Auf jeden Fall bleibt es im Nordosten kalt: In der zweiten Wochenhälfte sind nachts sogar bis zehn Grad minus drin. "Da wird es dann richtig kalt", sagte Herold.