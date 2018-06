Berlin (dpa) - Blitzeis hat zu Beginn der Woche in Berlin und Teilen Brandenburgs auf Straßen und Gehwegen zu zahlreichen Unfällen geführt. In der Hauptstadt stürzten am Morgen Fußgänger und Radfahrer auf spiegelglattem Boden, viele Autos stießen zusammen. Die Feuerwehr rief für den Rettungsdienst den Ausnahmezustand aus. Ähnliches Bild in Teilen Brandenburgs: Seit 6.00 Uhr früh registrierte die Polizei bereits mehr als 60 Verkehrsunfälle durch Blitzeis. Sieben Menschen wurden verletzt.

