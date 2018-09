Darmstadt (dpa) - Die europäische Raumfahrtagentur Esa will erstmals mit einem Minilabor auf einem Kometen landen. In diesem ehrgeizigen Projekt sollte am Montag nach 957 Tagen eines energiesparenden Tiefschlafs für die Raumsonde "Rosetta" der programmierte Weckruf erfolgen. Ob "Rosetta" tatsächlich die Systeme hochfährt, wird im Esa-Kontrollzentrum Esoc in Darmstadt erst gegen Abend klar sein. Die Sonde ist seit 2004 im Weltall. Sie soll nach der Aktivierung den Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko ansteuern.

