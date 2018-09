Herat (AFP) Sicherheitskräfte haben im Nordwesten Afghanistans rund 60 Geiseln aus den Fängen ihrer bewaffneten Entführer befreit. Die im Auftrag der britischen Organisation Halo Trust tätigen Minenräumer wurden am Dienstagmorgen aus einem Lager in der Provinz Herat verschleppt, wie das Innenministerium in Kabul mitteilte. Sie seien spätr befreit worden. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den Kidnappern um Aufständische handelte. Laut Halo Trust gehörten die Täter auf jeden Fall nicht den radikalislamischen Taliban an.

