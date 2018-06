Sydney (AFP) In Westaustralien dürfen Haie künftig in bestimmten Zonen getötet werden. Die Regierung gab am Dienstag grünes Licht für die Einrichtung von Abschusszonen, mit denen Badende und Surfer geschützt werden sollen. Der Bundesstaat Westaustralien will die Zonen ab sofort und bis zum 30. April einen Kilometer vor besonders beliebten Küstenstreifen einrichten. Alle Haie, die länger als drei Meter sind, sollen dann für kommerzielle Fischer zum Abschuss frei sein.

