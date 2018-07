Brüssel (AFP) Der berüchtigte belgische Kindermörder Marc Dutroux hat mit einem langen Brief an den Vater eines seiner Opfer erneut die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen und vor allem neue Verachtung geerntet. Die Qualitätszeitungen des Landes widmeten dem über 40 Seiten langen Schrieb am Dienstag nur kleine Meldungen. Darin urteilte beispielsweise "Le Soir", es handle sich um "Spinnereien".

