Rio de Janeiro (AFP) Die durch einen Blitzeinschlag beschädigte Christusstatue in in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro wird seit Dienstag instand gesetzt. Zudem würden neue Blitzableiter installiert, um das Wahrzeichen der Stadt besser zu schützen, sagte der verantwortliche Ingenieur Clezio Dutra dem Nachrichtensender Globo News. Touristen seien von den Baumaßnahmen nicht betroffen, da die Arbeiten vor und nach den Öffnungszeiten erledigt würden. Die Kosten in Höhe von etwa 540.000 Euro werden von der Erzdiözese Rio und privaten Geldgebern übernommen.

