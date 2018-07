Frankfurt/Main (AFP) Die IG Metall hat im dritten Jahr in Folge Mitglieder hinzugewinnen können. Ende Dezember seien 2,27 Millionen Menschen in der Gewerkschaft gewesen, rund 2000 mehr als ein Jahr zuvor, sagte IG-Metall-Chef Detlef Wetzel am Dienstag in Frankfurt. Allerdings fiel das Wachstum schwächer aus als 2012. 2013 nahm die IG Metall 499 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen ein, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

