Brüssel (AFP) Die bisherige Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Lautenschläger zieht ins Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ein. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten stimmten in einem schriftlichen Verfahren der Ernennung der 49-Jährigen zu, wie am Dienstag in Brüssel mitgeteilt wurde. Dies war der letzte Schritt im Berufungsverfahren, an dem auch das EU-Parlament beteiligt ist. Lautenschläger tritt ihr Amt somit am 27. Januar an.

