Paris (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat vor zu großen Erwartungen an die am Mittwoch beginnende Syrien-Friedenskonferenz in der Schweiz gewarnt. "Wir müssen vorsichtig sein mit den Erwartungen", sagte Steinmeier am Dienstag nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius in Paris. "Es wird bei diesen Gesprächen nicht den großen Friedensdurchbruch geben."

