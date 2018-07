Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will die Deutsche Islamkonferenz nicht in ihrer jetzigen Form weiterführen. "Eine reine Wiederholung angesichts der Debatten in den vergangenen Jahren halte ich nicht für sinnvoll", sagte der Minister der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er kündigte an, noch im Januar die muslimischen Verbände in Deutschland zu einem Gespräch einzuladen, um ihre Meinung zur Fortsetzung der Konferenz zu hören.

Bei dieser Gelegenheit sollten die Verbände ihre Vorstellungen darüber äußern, was sie von der Konferenz erwarteten und welche Themen sie dabei im Auge hätten, sagte de Maizière. Wenn es eine neue Konferenz geben sollte, müsse sie nicht zwangsläufig Islamkonferenz heißen. "Wie wir das nennen, müssen wir dann sehen."

Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte im September 2006 zur ersten Sitzung der Deutschen Islamkonferenz eingeladen. Im vergangenen Jahr war die Konferenz unter de Mazières Amtsvorgänger Hans-Peter Friedrich (CSU) in der Auseinandersetzung darüber auseinandergegangen, ob die Konferenz weiterhin vom Innenministerium geführt werden soll. Zudem war strittig, ob die Themen Sicherheit und Extremismus im Vordergrund stehen dürften. "Ich möchte, dass wir über den Weg zu guten Ergebnissen streiten, aber nicht über die Konferenz und deren Zusammensetzung", sagte de Maizière.