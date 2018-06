Berlin (AFP) Einen Tag vor der internationalen Friedenskonferenz für Syrien hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) "furchtbare Gräueltaten" in dem Bürgerkriegsland beklagt. Anlässlich der Vorstellung ihres Jahresberichts 2014 sprach HRW am Dienstag in Berlin von einem "Krieg gegen die syrische Zivilbevölkerung". Die Weltgemeinschaft habe "zu wenig getan, um dies zu beenden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen". Es müsse "wirkungsvoller Druck ausgeübt werden, um das Töten zu beenden und die Versorgung der Bevölkerung mit humanitärer Hilfe zu ermöglichen".

