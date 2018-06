München (AFP) Der ADAC hat nach der Manipulationsaffäre noch keine Zahlen zu Austritten von Mitgliedern vorliegen. "Es sind definitiv da noch keine Bilanzen möglich," sagte ein ADAC-Sprecher am Dienstag in München auf Anfrage. Ein Vereinsaustritt sei ein formaler Akt, der schriftlich erfolgen müsse. Da die Vorwürfe von Manipulationen bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen sich erst am Wochenende bestätigt hätten, könnten die Schreiben erst jetzt allmählich eingehen.

